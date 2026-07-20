Dopo i due acquisti che la Fiorentina punta a chiudere nei prossimi giorni, il mercato viola entrerà in una nuova fase. Nelle prime settimane di agosto, con l'organico ormai definito, il club si concentrerà soprattutto sul debutto in Coppa Italia e in campionato, rallentando le operazioni in entrata.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Fiorentina, ad agosto il mercato sarà diverso. Cessioni? Cambia tutto!”
Repubblica Firenze
Repubblica: “Fiorentina, ad agosto il mercato sarà diverso. Cessioni? Cambia tutto!”
Dopo i due acquisti che la Fiorentina punta a chiudere nei prossimi giorni, il mercato viola entrerà in una nuova fase
Il finale della sessione estiva potrebbe invece tornare a essere più movimentato, con nuovi innesti e possibili cessioni eccellenti qualora arrivassero offerte ritenute soddisfacenti.
Rispetto alle scorse settimane, però, lo scenario è cambiato: la Fiorentina non ha più l'urgenza di sacrificare uno dei big della rosa per esigenze di bilancio. Lo scrive Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA