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Repubblica: “Fiorentina, ad agosto il mercato sarà diverso. Cessioni? Cambia tutto!”

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Dopo i due acquisti che la Fiorentina punta a chiudere nei prossimi giorni, il mercato viola entrerà in una nuova fase
Redazione VN

Dopo i due acquisti che la Fiorentina punta a chiudere nei prossimi giorni, il mercato viola entrerà in una nuova fase. Nelle prime settimane di agosto, con l'organico ormai definito, il club si concentrerà soprattutto sul debutto in Coppa Italia e in campionato, rallentando le operazioni in entrata.

Il finale della sessione estiva potrebbe invece tornare a essere più movimentato, con nuovi innesti e possibili cessioni eccellenti qualora arrivassero offerte ritenute soddisfacenti.

Rispetto alle scorse settimane, però, lo scenario è cambiato: la Fiorentina non ha più l'urgenza di sacrificare uno dei big della rosa per esigenze di bilancio. Lo scrive Repubblica.

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