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Nazione: “Fiorentina, interesse vivo per Joao Mario. Le condizioni per chiudere”

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Resta vivo l'interesse della Fiorentina per Joao Mario, ma non alle condizioni economiche richieste dalla Juventus
Redazione VN

Resta vivo l'interesse della Fiorentina per Joao Mario, ma non alle condizioni economiche richieste dalla Juventus, che valuta il giocatore 15 milioni di euro.

L'operazione potrebbe decollare qualora i bianconeri aprissero alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il portoghese rappresenta un profilo particolarmente gradito perché in grado di giocare su entrambe le corsie laterali. Lo scrive la Nazione.

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