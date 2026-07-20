Gol di tacco e applausi per Arthur Atta nell'allenamento congiunto tra la Fiorentina e la Primavera di Andreazzoli. Il centrocampista ha firmato la prima rete della sfida, conclusa con un netto 8-1 in favore della prima squadra.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Applausi per Kean e Atta. Ecco come sta Nicolò Fagioli”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Applausi per Kean e Atta. Ecco come sta Nicolò Fagioli”
Buone notizie anche per Nicolò Fagioli: dopo la botta rimediata sabato, il centrocampista è tornato a disposizione
Tra i protagonisti anche Moise Kean, autore di una doppietta nei circa 30 minuti trascorsi in campo. La seduta al Viola Park si è sviluppata in sei tempi da circa 15 minuti ciascuno, disputati su campo ridotto.
Buone notizie anche per Nicolò Fagioli: dopo la botta rimediata sabato, il centrocampista è tornato a disposizione e ha preso parte all'allenamento a scopo precauzionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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