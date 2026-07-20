Gazzetta: “Applausi per Kean e Atta. Ecco come sta Nicolò Fagioli”

Buone notizie anche per Nicolò Fagioli: dopo la botta rimediata sabato, il centrocampista è tornato a disposizione

Gol di tacco e applausi per Arthur Atta nell'allenamento congiunto tra la Fiorentina e la Primavera di Andreazzoli. Il centrocampista ha firmato la prima rete della sfida, conclusa con un netto 8-1 in favore della prima squadra.