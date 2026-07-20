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Repubblica svela: “Per Koleosho, Fabio Paratici voleva chiudere tutto a giugno”

Repubblica svela: “Per Koleosho, Fabio Paratici voleva chiudere tutto a giugno” - immagine 1
Situazione diversa per Koleosho: Paratici sperava di chiudere già a giugno, ma l'inserimento del Paris FC ha complicato tutto
Redazione VN

I due esterni offensivi che la Fiorentina punta a chiudere in settimana potrebbero essere profili finora rimasti lontani dai riflettori. Le piste considerate principali nelle scorse settimane, infatti, si sono raffreddate.

Per Bakayoko il Lipsia ha ridotto la disponibilità a trattare la cessione rispetto a qualche settimana fa, rendendo l'operazione più complicata.

Situazione diversa per Koleosho: Paratici sperava di chiudere già a giugno, ma l'inserimento del Paris FC e le resistenze del Burnley, proprietario del cartellino, hanno rallentato sensibilmente la trattativa. Lo scrive Repubblica.

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