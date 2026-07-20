I due esterni offensivi che la Fiorentina punta a chiudere in settimana potrebbero essere profili finora rimasti lontani dai riflettori. Le piste considerate principali nelle scorse settimane, infatti, si sono raffreddate.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica svela: “Per Koleosho, Fabio Paratici voleva chiudere tutto a giugno”
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Repubblica svela: “Per Koleosho, Fabio Paratici voleva chiudere tutto a giugno”
Situazione diversa per Koleosho: Paratici sperava di chiudere già a giugno, ma l'inserimento del Paris FC ha complicato tutto
Per Bakayoko il Lipsia ha ridotto la disponibilità a trattare la cessione rispetto a qualche settimana fa, rendendo l'operazione più complicata.
Situazione diversa per Koleosho: Paratici sperava di chiudere già a giugno, ma l'inserimento del Paris FC e le resistenze del Burnley, proprietario del cartellino, hanno rallentato sensibilmente la trattativa. Lo scrive Repubblica.
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