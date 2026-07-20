A centrocampo l’idea Thorstvedt non è tramontata con l’arrivo di Oulai. La mezzala del Sassuolo ha già speso più di una mezza parola con la Fiorentina.
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Nazione: “Thorstvedt non tramonta, serve una contropartita. Koleosho vuole Firenze”
L’idea Thorstvedt non è tramontata con l’arrivo di Oulai. La mezzala del Sassuolo ha già speso più di una mezza parola con la Fiorentina
Si lavora da tempo per abbassare la richiesta di 15 milioni del club neroverde. Brescianini è il giocatore richiesto e piace agli emiliani più di Sohm (che ha cambiato agente e sta parlando con il Venezia).
Affare che comunque la Fiorentina ha ben indirizzato da settimane, un po’ come quello relativo a Koleosho, rimasto in stand-by dopo l’inserimento del Paris FC e il mancato rilancio di Paratici. Ma il giocatore spinge per arrivare in viola. Lo scrive la Nazione.
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