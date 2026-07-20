Nazione: “Thorstvedt non tramonta, serve una contropartita. Koleosho vuole Firenze”

L’idea Thorstvedt non è tramontata con l’arrivo di Oulai. La mezzala del Sassuolo ha già speso più di una mezza parola con la Fiorentina

A centrocampo l’idea Thorstvedt non è tramontata con l’arrivo di Oulai. La mezzala del Sassuolo ha già speso più di una mezza parola con la Fiorentina.

Si lavora da tempo per abbassare la richiesta di 15 milioni del club neroverde. Brescianini è il giocatore richiesto e piace agli emiliani più di Sohm (che ha cambiato agente e sta parlando con il Venezia).