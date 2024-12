La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport sono i principali quotidiani sportivi in Italia. Rappresentano ancora il punto di riferimento quotidiano sia per gli addetti ai lavori sia per i tanti appassionati di calcio (e non soltanto). Sono ancora molte le copie vendute tutte le mattine in edicola, perciò riteniamo interessante proporre ai nostri lettori quelle che sono le tre relative prime pagine per aver un primo approccio verso la giornata sportiva. Tutte le notizie di rassegna stampa posso essere reperite su Violanews nell'apposita sezione.