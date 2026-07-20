Due acquisti, esterni offensivi in particolare, in questa settimana per dare a Grosso un assetto ancora più definito in vista dell’inizio ufficiale della stagione, poi una prima parte di agosto “calma” sul fronte delle entrate e un finale di mercato in crescendo sia come acquisti che come cessioni illustri.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Paratici vuole 2 colpi in settimana. Tutti nomi top secret, mai usciti”
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Repubblica: “Paratici vuole 2 colpi in settimana. Tutti nomi top secret, mai usciti”
L’agenda di Paratici per i prossimi giorni sarà così scandita, con una priorità assoluta agli esterni d’attacco
L’agenda di Paratici per i prossimi giorni sarà così scandita, con una priorità assoluta agli esterni d’attacco, le pedine mancanti ad oggi nel 4-3-3 di Grosso.
In settimana il direttore sportivo conta di chiudere due operazioni, sempre con nomi top secret non ancora usciti e profili finora sfuggiti ai più. Lo scrive Repubblica.
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