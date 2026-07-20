Dopo gli ultimi acquisti, l'inizio della settimana porterà in Italia anche Victor Valdepeñas. Il terzino spagnolo, acquistato dal Real Madrid per 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita e diritto di recompra a favore dei Blancos, è atteso tra oggi e domani per visite mediche e firma sul contratto quinquennale.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Ecco cosa manca per vedere Valdepenas al Viola Park”
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Repubblica: “Ecco cosa manca per vedere Valdepenas al Viola Park”
Dopo gli ultimi acquisti, l'inizio della settimana porterà in Italia anche Victor Valdepeñas
Intanto è arrivata l'ufficialità di Christ Inao Oulai, che ha sottoscritto un accordo di cinque anni e da oggi potrà allenarsi con il resto della squadra.
Sul fronte delle uscite, Alessandro Bianco è pronto a diventare un nuovo giocatore del Modena. Dopo il mancato accordo con il Paok Salonicco, la Fiorentina incasserà un milione di euro, mantenendo anche il 50% sulla futura rivendita del centrocampista. Lo scrive la Repubblica.
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