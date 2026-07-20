Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Ecco cosa manca per vedere Valdepenas al Viola Park”

Repubblica Firenze

Repubblica: “Ecco cosa manca per vedere Valdepenas al Viola Park”

Valdepenas grafica
Dopo gli ultimi acquisti, l'inizio della settimana porterà in Italia anche Victor Valdepeñas
Redazione VN

Dopo gli ultimi acquisti, l'inizio della settimana porterà in Italia anche Victor Valdepeñas. Il terzino spagnolo, acquistato dal Real Madrid per 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita e diritto di recompra a favore dei Blancos, è atteso tra oggi e domani per visite mediche e firma sul contratto quinquennale.

Intanto è arrivata l'ufficialità di Christ Inao Oulai, che ha sottoscritto un accordo di cinque anni e da oggi potrà allenarsi con il resto della squadra.

Sul fronte delle uscite, Alessandro Bianco è pronto a diventare un nuovo giocatore del Modena. Dopo il mancato accordo con il Paok Salonicco, la Fiorentina incasserà un milione di euro, mantenendo anche il 50% sulla futura rivendita del centrocampista. Lo scrive la Repubblica.

Leggi anche
Nazione: “Un super Atta sotto gli occhi di Paratici. Buone notizie per Kean”
CorSport: “Moreno, Valentini e Fortini. Tesoretto in arrivo per Paratici”

© RIPRODUZIONE RISERVATA