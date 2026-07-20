Repubblica: “Ecco cosa manca per vedere Valdepenas al Viola Park”

Dopo gli ultimi acquisti, l'inizio della settimana porterà in Italia anche Victor Valdepeñas. Il terzino spagnolo, acquistato dal Real Madrid per 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita e diritto di recompra a favore dei Blancos, è atteso tra oggi e domani per visite mediche e firma sul contratto quinquennale.