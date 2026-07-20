CorSport: “Paratici usufruirà di un extra-budget di Commisso per l’esterno”

Finora la Fiorentina ha speso oltre 65 milioni di euro, cifra destinata a superare i 100 milioni considerando bonus e riscatti

La Fiorentina è pronta ad accelerare sul mercato degli esterni offensivi, priorità assoluta per completare il 4-3-3 di Fabio Grosso. Dopo aver investito soprattutto in difesa e a centrocampo, con Atta e Oulai tra i principali colpi, il club viola punta ora a rinforzare le fasce, potendo contare anche su un possibile extra-budget messo a disposizione dalla famiglia Commisso. Servono inoltre almeno due rinforzi sulle corsie difensive, con Valdepeñas e Joao Mario tra i nomi seguiti.