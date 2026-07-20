La Fiorentina è pronta ad accelerare sul mercato degli esterni offensivi, priorità assoluta per completare il 4-3-3 di Fabio Grosso. Dopo aver investito soprattutto in difesa e a centrocampo, con Atta e Oulai tra i principali colpi, il club viola punta ora a rinforzare le fasce, potendo contare anche su un possibile extra-budget messo a disposizione dalla famiglia Commisso. Servono inoltre almeno due rinforzi sulle corsie difensive, con Valdepeñas e Joao Mario tra i nomi seguiti.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Paratici usufruirà di un extra-budget di Commisso per l’esterno”
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici usufruirà di un extra-budget di Commisso per l’esterno”
Finora la Fiorentina ha speso oltre 65 milioni di euro, cifra destinata a superare i 100 milioni considerando bonus e riscatti
Finora la Fiorentina ha speso oltre 65 milioni di euro, cifra destinata a superare i 100 milioni considerando bonus e riscatti. Durante la trattativa per Oulai il club aveva anche valutato di destinare quei 25 milioni a un esterno offensivo, segnale di come il reparto resti la priorità assoluta.
Intanto è arrivata l'ufficialità di Oulai. Il centrocampista ivoriano tornerà temporaneamente in Turchia per ottenere il permesso di lavoro e raggiungerà poi la squadra in vista della partenza per l'Inghilterra. «Sono arrivato in un club leggendario, non vedo l’ora di ripagare la fiducia», le sue prime parole da giocatore viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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