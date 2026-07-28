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È Gimenez l’ultima idea per sostituire Kean. Difesa e centrocampo fatti, pronti gli esterni

È Gimenez l’ultima idea per sostituire Kean. Difesa e centrocampo fatti, pronti gli esterni - immagine 1
La Fiorentina non si opporrà al trasferimento di Kean, ma l'operazione resterà in stand-by fino a quando non ci sarà un accordo con un altro attaccante
Enzo Bucchioni Editorialista 

Il Como sta preparando l’offerta ufficiale per Moise Kean. Fabregas non molla, è lui il centravanti che vuole per giocare la Champions, e dopo aver ottenuto la disponibilità del giocatore, messe a fuoco le idee e le richieste con il procuratore Lucci, sondata la volontà della Fiorentina tramite intermediari, ecco che si sta arrivando al dunque. L’offerta ufficiale sarà fatta quanto prima, ora il Como sa benissimo che sarà difficile chiudere l’operazione per una cifra inferiore ai quaranta milioni. Come in tutti i casi si cercheranno soluzioni o dilazioni, tipo prestito oneroso con obbligo di riscatto tra un anno, per completare la cifra.

Ovviamente, come detto tante volte, la Fiorentina non si opporrà al trasferimento, non sarebbe logico per mille ragioni e non solo economiche, i contratti si fanno si disfano. È una mia sensazione, ma in Fiorentina la cessione di Kean era da sempre uno degli obiettivi. Per una sorta di normalizzazione, per non avere primedonne e guadagni sbilanciati nello spogliatoio, per scongiurare casi grandi o casi piccoli sempre possibili, per ripartire da un gruppo coeso al massimo. Caso mai il problema è cedere nel momento in cui Paratici avrà già in mano un sostituto all’altezza. L’operazione resterà in stand-by fino a quando non ci sarà un accordo con un altro attaccante.

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El Bebote

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L’ultima idea viene da Milano e porta all’argentino naturalizzato messicano Santi Gimenez che ha appena giocato non benissimo nel mondiale. L’attaccante è stato comprato dal Milan per una trentina di milioni quando nel Feyenoord era determinante. In rossonero non si è mai inserito nel caos allenatori di un anno fa, poi per un infortunio e infine nel calcio di Allegri che non è il suo. Un anno e mezzo difficile, ma le qualità del bomber ci sono. Transfermarkt lo valuta diciotto milioni, su quelle cifre si sta ragionando. Lo sta cercando anche la Lazio, è un pallino di Gattuso, ma le difficoltà di Lotito sono ben note.

Gli altri

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Comunque nel mirino di Paratici c’è sempre Pellegrino del Parma sul quale s’è buttata anche la Juve e non dimentichiamo Pinamonti che bene ha fatto con Grosso. Nel frattempo Dovbyk è andato al Bologna, Lucca non sembra in cima ai desideri. Ma nel taccuino di Paratici potrebbe esserci il solito nome a sorpresa capace di spiazzare tutti. Il reparto offensivo è l’ultimo da mettere a posto, non c’è solo il discorso centravanti, mancano completamente gli esterni e dovranno essere almeno tre.

Le cessioni

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Ma adesso è il tempo delle uscite. È toccato a Comuzzo salutare, prestato al Torino per un milione con il riscatto fissato a diciannove, venti milioni in tutto. Il ragazzo ha fatto bene ad accettare, era confuso, s’è visto anche con il Qpr, ha bisogno di ritrovare certezze lontano da Firenze, cancellando il recente passato. Poi toccherà a Dodò, da tempo con la testa altrove, Gudmundsson, Piccoli, Fortini, Fabbian, Sottil, Brescianini e gli altri che non fanno parte delle idee di Grosso. L’elenco è ancora molto lungo, il problema esuberi non facile da risolvere e si sapeva.

Lo stato dell'arte

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Con il ricavato da queste cessioni sarà più facile andare a prendere i giocatori d’attacco di alto livello che Paratici sta puntando. Non rifaccio la lista, basta aspettare. La lista però la faccio volentieri sulle certezze e quando vi dicevo che la squadra è fatta per due terzi lo dimostrano anche i nomi. Senza le coppe bastano 22-23 giocatori più gli aggregati della Primavera. Ecco allora i quadri della difesa e del centrocampo.

  • Portieri: De Gea, Christensen e Lezzerini.

  • Difensori centrali: Dragusin, Viery, Pongracic e Ranieri.

  • Difensori esterni: Jimenez, Joao Mario (praticamente fatto), Valdepenas (arriverà a giorni) e Parisi in recupero.

  • Centrocampisti: Atta, Fagioli, Oulai, Mandragora, Ndour e Thorstvedt che arriverà.

    • Una buona squadra che potrebbe diventare buonissima con almeno due esterni di alto livello. È quello l’obiettivo.

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