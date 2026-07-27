VN – Comuzzo-Torino, è fatta: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni

C'è l'accordo fra Fiorentina e Torino. Pietro Comuzzo si appresta a diventare un nuovo giocatore della squadra granata.

Pietro Comuzzo è pronto a lasciare la Fiorentina, l’operazione con il Torino è definita.

Il difensore classe 2005 si trasferirà in granata con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La Fiorentina, inoltre, manterrà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Decisivo il pressing del DS granata Petrachi, che ha alzato il pressing nelle ultime ore e ha chiuso per l'arrivo del classe 2005.