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Trapani può raggiungere Sadotti in Serie C: trattativa avviata

Trapani può raggiungere Sadotti in Serie C: trattativa avviata - immagine 1
Asse caldo tra le due società
Redazione VN

Blitz dell'Alcione Milano, società di Serie C, per il capitano della Primavera… uscente della Fiorentina Primavera.

Secondo quanto riporta lacasadic, contatti in corso tra arancioni e viola per Niccolò Trapani. Trattativa lampo per anticipare la concorrenza di squadre di Serie B che vorrebbero il giocatore da gennaio. Si tratterebbe di un'altra operazione tra le due società dopo Scuderi della scorsa estate e Sadotti in questa.

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