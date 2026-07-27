Blitz dell'Alcione Milano, società di Serie C, per il capitano della Primavera… uscente della Fiorentina Primavera.
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Trapani può raggiungere Sadotti in Serie C: trattativa avviata
Asse caldo tra le due società
Secondo quanto riporta lacasadic, contatti in corso tra arancioni e viola per Niccolò Trapani. Trattativa lampo per anticipare la concorrenza di squadre di Serie B che vorrebbero il giocatore da gennaio. Si tratterebbe di un'altra operazione tra le due società dopo Scuderi della scorsa estate e Sadotti in questa.
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