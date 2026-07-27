Filippo Fattori lascia le giovanili della Fiorentina e approda Carrarese. Il terzino classe 2008 è stato infatti annunciato dal club apuano, che ha ufficializzato il suo tesseramento per la formazione Primavera.
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Un giovane viola cambia maglia: ufficiale il trasferimento alla Carrarese
Questo il comunicato della società gialloazzurra:
“La nostra Primavera accoglie Filippo Fattori, terzino sinistro classe 2008, che dopo le ultime stagioni alla Fiorentina sceglie di iniziare una nuova avventura in maglia gialloazzurra. Un innesto di qualità e prospettiva, pronto a mettere le sue caratteristiche al servizio della squadra.”
Fattori lascia così il settore giovanile viola dopo aver completato il proprio percorso di crescita a Firenze. Nell’ultima stagione nelle giovanili, il difensore ha collezionato 16 presenze con la Fiorentina Under 18, riuscendo anche a trovare la via del gol nella sfida contro la Vis Pesaro disputata al Torneo di Viareggio.
Per il classe 2008 si apre ora una nuova fase della carriera. L’obiettivo sarà quello di continuare il proprio percorso di crescita e mettersi in mostra con la formazione giovanile della Carrarese.
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