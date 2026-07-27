A sorpresa potrebbe aprirsi un'asse Venezia-Firenze. In Laguna c'è l'ambizione di poter far bene con la nuova proprietà, e gli investimenti non mancano. Secondo Sky, il Venezia non vuole solo Moreno, ma anche Simon Sohm. Lo svizzero viene da una stagione deludente a Firenze. I due club sono in trattativa, e nelle prossime ore si capirà se l'operazione avrà un futuro, oppure se rimarrà solo una suggestione.
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VIOLA NEWS calciomercato Di Marzio: “Il Venezia vuole anche Sohm. Prossime ore decisive”
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Di Marzio: “Il Venezia vuole anche Sohm. Prossime ore decisive”
Non solo Moreno, il Venezia punta anche Sohm per il centrocampo
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