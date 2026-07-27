Di Marzio: “Il Venezia vuole anche Sohm. Prossime ore decisive”

A sorpresa potrebbe aprirsi un'asse Venezia-Firenze. In Laguna c'è l'ambizione di poter far bene con la nuova proprietà, e gli investimenti non mancano. Secondo Sky, il Venezia non vuole solo Moreno, ma anche Simon Sohm. Lo svizzero viene da una stagione deludente a Firenze. I due club sono in trattativa, e nelle prossime ore si capirà se l'operazione avrà un futuro, oppure se rimarrà solo una suggestione.