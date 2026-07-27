Fabio Paratici non ha seguito la Fiorentina nella tournée inglese e questo è un preciso segnale di come le trattative di mercato procedano in modo rapidamente. I dirigenti viola hanno due priorità per la settimana: prendere (almeno) un esterno offensivo e sistemare altri giocatori in uscita.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sul mercato: “Gli obiettivi della dirigenza viola per la settimana”
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Nazione sul mercato: “Gli obiettivi della dirigenza viola per la settimana”
In arrivo Valdepenas e Joao Mario
Per quanto riguarda le entrate Valdepenas e Joao Mario sono virtualmente due nuovi giocatori della Fiorentina anche se bisognerà attendere prima del loro arrivo. Lo spagnolo arriverà non appena Mourinho potrà avere a disposizione i giocatori che rientrano dalle vacanze post Mondiale; per il portoghese invece ci sarà da attendere un po' di più. Lo scrive La Nazione.
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