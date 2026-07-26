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Joao Mario, in attesa della Fiorentina prende parte all’amichevole della Juve

Joao Mario, in attesa della Fiorentina prende parte all’amichevole della Juve - immagine 1
La trattativa tra Fiorentina e Juventus per Joao Mario continua ad andare avanti con il giocatore che nel frattempo gioca in bianconero
Redazione VN

Joao Mario sarà il sesto colpo di Paratici in questa sessione di mercato. La Fiorentina sta spingendo per chiudere la trattativa entro la settimana. Nel frattempo, il terzino portoghese ha preso parte all'amichevole che la Juventus ha disputato ieri sera contro lo Standard Liegi.

Nella vittoria per 1-0 con gol di Miretti, Joao Mario è subentrato all'intervallo giocando 45'. Nonostante un po' di fatica a causa dei carichi di lavoro, la Juventus nel secondo tempo è riuscita ad alzare il ritmo sventando anche qualche pericolo sul finale.

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