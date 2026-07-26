Sviluppi improvvisi e decisivi sull'asse di mercato Roma-Bologna, con riflessi diretti che chiudono le porte di un profilo accostato nelle ultime settimane per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Manuele Baiocchini di Sky Sport e riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma sta spingendo per chiudere già nelle prossime ore l'acquisto dell'attaccante argentino classe 2004 Santiago Castro. L'operazione, impostata su una valutazione di circa 40 milioni di euro, vede la forte spinta del giocatore verso la capitale.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Sky: Castro verso la Roma per 40 milioni. Percorso inverso per un obiettivo viola
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Sky: Castro verso la Roma per 40 milioni. Percorso inverso per un obiettivo viola
La Roma conta di chiudere per Castro dal Bologna, inserendo Dovbyk nell'affare. Un intreccio che taglia fuori la Fiorentina per l'ucraino
Il percorso inverso di Dovbyk—
La chiave della trattativa riguarda però Artem Dovbyk, profilo che in passato era stato prima accostato alla Fiorentina per un ipotetico scambio con Roberto Piccoli e poi riemerso come opzione in caso di addio di Moise Kean. Nell'operazione con il Bologna, i giallorossi stanno infatti valutando di inserire proprio l'attaccante ucraino con la formula del prestito. Qualora l'incastro andasse a buon fine con il passaggio di Dovbyk in rossoblù, per la Fiorentina si chiuderebbe definitivamente una delle piste monitorate per il reparto avanzato.
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