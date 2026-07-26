Sky: Castro verso la Roma per 40 milioni. Percorso inverso per un obiettivo viola

Sviluppi improvvisi e decisivi sull'asse di mercato Roma-Bologna, con riflessi diretti che chiudono le porte di un profilo accostato nelle ultime settimane per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Manuele Baiocchini di Sky Sport e riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma sta spingendo per chiudere già nelle prossime ore l'acquisto dell'attaccante argentino classe 2004 Santiago Castro. L'operazione, impostata su una valutazione di circa 40 milioni di euro, vede la forte spinta del giocatore verso la capitale.