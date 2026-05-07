Dovbyk-Fiorentina, idea a sorpresa: la Roma pensa allo scambio con Piccoli

Roma e Fiorentina pensano ad uno scambio di prestiti tra Dovbyk e Piccoli. L'attaccante ucraino è fermo da gennaio

Redazione VN 7 maggio 2026 (modifica il 7 maggio 2026 | 13:38)

Roma e Fiorentina starebbero valutando un possibile intreccio di mercato che coinvolgerebbe Artem Dovbyk e Roberto Piccoli. Secondo quanto riportato da Leggo, i due club potrebbero ragionare su uno scambio di prestiti tra gli attaccanti in vista della prossima stagione.

L’avventura dell’attaccante ucraino (ex capocannoniere della Liga) nella Capitale non ha mai davvero preso quota, complice anche il difficile rapporto tecnico con Gasperini e i numerosi problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo. Dovbyk è infatti ai box dallo scorso 6 gennaio, giorno della trasferta vinta a Lecce, partita nella quale trovò anche la via del gol prima di fermarsi per una lesione miotendinea alla coscia sinistra. L’infortunio ha poi reso necessario un intervento chirurgico, chiudendo di fatto in anticipo la sua stagione.

Dall'altra parte c'è Piccoli, anche lui deludente nella Fiorentina a fronte di un investimento pesante fatto la scorsa estate. Gasperini lo conosce per averlo lanciato all'Atalanta all'inizio della sua carriera, un suo eventuale arrivo a Roma sarebbe chiaramente come attaccante di scorta. L'idea può diventare più concreta? Lo capiremo nelle prossime settimane.