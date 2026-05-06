Lamptey-Fiorentina, è finita: accordo per la risoluzione contrattuale

La Fiorentina e Tariq Lamptey si separano: accordo raggiunto per la risoluzione contrattuale. I dettagli della scelta

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 17:09)

È finita tra Fiorentina e Tariq Lamptey. Il terzino ex Brighton saluta Firenze dopo pochi mesi, ma soprattutto dopo averlo visto per pochissimo, a causa di quell'infortunio con il Como alla sua prima da titolare. Il calciatore ghanese si era infortunato al ginocchio e tutt'ora non si era ripreso.

Accordo raggiunto — La decisione era nell'aria, anche perché da parte del club viola non si era avuto più sue notizie. Dunque, le due parti hanno trovato un accordo per una risoluzione consensuale, sciogliendo così il contratto del calciatore che lo vedeva a Firenze fino al 2028.

Come scrive TMW, l'entourage del giocatore e la dirigenza della Fiorentina si erano già incontrati nei giorni scorsi e l'ipotesi si è ora concretizzata. Il classe 2000 finirà nella lista degli svincolati e pronto ad accogliere nuove avventure.