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VN – Kean torna domani, ma punta il Genoa. Piccoli ok

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Col Genoa Kean dovrebbe essere comunque a disposizione di Vanoli, così come Piccoli, anche lui assente a Roma
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Moise Kean non è ancora rientrato a Firenze. L'attaccante viola, da programma, sarebbe dovuto essere stamani al Viola Park per riprendere il percorso terapeutico che segue da settimane per il problema alla tibia.

L'attaccante sarà questa sera a Firenze e l'iter riabilitativo riprenderà da domani perché - come anticipato - Kean nelle ultime ore è diventato babbo per la seconda volta. Il ritardo è dovuto proprio al parto col bambino nato più tardi del previsto. Col Genoa comunque dovrebbe essere a disposizione di Vanoli, così come Piccoli, anche lui assente a Roma.

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