Ufficiale: Kean, permesso per motivi familiari. Non ci sarà a Roma

La Fiorentina ha concesso un permesso all'attaccante Moise Kean per motivi familiari

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che è stato concesso un permesso all'attaccante Moise Kean per motivi familiari. Di seguito la nota:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società.

Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30 .

Il numero 20 viola non sarà dunque a disposizione per la trasferta della Fiorentina contro la Roma, in programma lunedì alle 20:45, né tantomeno, come accaduto un paio di volte di recente per diverse motivazioni, sarà al seguito della squadra, pur infortunato. Secondo quanto riporta Radio BrunoKean sta per diventare babbo per la seconda volta, dunque vuole essere vicino alla compagna al momento del parto.