Il Ct dell'Italia Under 19 Alberto Bollini ha parlato a margine della finale di Coppa Italia Primavera rispondendo anche ad una domanda sul mancato ingresso di Braschi domenica scorsa. Le sue parole:
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Caso Braschi, il ct Bollini avverte: “I ragazzi se non giocano tendono a oziare”
Sul mancato ingresso di Riccardo Braschi nella sfida di domenica scorsa prende la parola il ct dell'Italia Under 19 Alberto Bollini
Lo utilizzo come esempio, senza addentrarmi nelle vicende del club e di Vanoli, professionista che ha fatto un grande percorso. Ci vuole comunque attenzione: quando i giovani giocano in prima squadra vivono di grande entusiasmo e cercano di imparare tutto dai campioni, quando non giocano invece oziano un po'. E poi tornano in Primavera e si dice che non sono più performanti: si deve lavorare sull'aspetto morale ed emotivo. Il minutaggio comunque fa bene a tutti, valorizzi anche i ragazzi.
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