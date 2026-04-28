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La Fiorentina celebra Matarazzo. Commisso: “Un orgoglio per la Columbia”
Pellegrino Matarazzo viene celebrato dalla Fiorentina dopo la storica vittoria della Copa del Rey alla guida della Real Sociedad
A rendere omaggio al tecnico è stato il presidente viola Giuseppe B. Commisso, legato a doppio filo alla Columbia University, lo stesso ateneo in cui Matarazzo si è laureato in matematica nel 1999.
“È un momento di orgoglio per la Columbia, per il calcio americano e per la comunità italo-americana”, ha dichiarato Commisso, sottolineando come il percorso del tecnico rappresenti “un esempio di perseveranza, disciplina e fiducia nelle opportunità”.
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