La Fiorentina celebra Matarazzo. Commisso: “Un orgoglio per la Columbia”

A rendere omaggio al tecnico è stato il presidente viola Giuseppe B. Commisso , legato a doppio filo alla Columbia University, lo stesso ateneo in cui Matarazzo si è laureato in matematica nel 1999.

“È un momento di orgoglio per la Columbia, per il calcio americano e per la comunità italo-americana”, ha dichiarato Commisso, sottolineando come il percorso del tecnico rappresenti “un esempio di perseveranza, disciplina e fiducia nelle opportunità”.