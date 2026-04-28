La sindaca di Firenze Sara Funaro è tornata a parlare del tema stadio stamattina, alla luce del comunicato di ieri sulla Fiorentina a proposito del project financing sul restyling dell'Artemio Franchi. Queste le parole della prima cittadina:
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Funaro: “Passo avanti della Fiorentina, li ringrazio. La Tribuna? Resterà com’è”
"Quella di ieri è stata una giornata importante per due motivi. Intanto ci tengo a ringraziare il Ministro dello Sport Abodi per essere venuto a Firenze e per aver visitato alcune realtà importanti del nostro territorio. Tra queste - dice la sindaca - non poteva mancare il sopralluogo allo stadio, in questa visita abbiamo avuto la presenza anche del direttore della Fiorentina Alessandro Ferrari, con cui c'è un interlocuzione continua. La proposta arrivata ieri è un passo in avanti importante, positivo, ci tengo a ringraziare sia il presidente Joseph Commisso che il direttore Ferrari, ovviamente continueranno le interlocuzioni con l'interesse finale di andare a completare i lavori. Le risorse mancanti? Sono i famosi 55 milioni che avevamo recuperato, ci sono".
Funaro ha risposto anche ad una domanda sulle possibili migliorie in Maratona e Tribuna: "Ci sono dei vincoli importanti sia in Maratona che in Tribuna, già definiti in sede di presentazione del progetto. La Tribuna è tutta vincolata e siamo fermi alle indicazioni della soprintendenza, non si può andare oltre un restauro ma resterà così com'è".
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