Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Funaro: “Passo avanti della Fiorentina, li ringrazio. La Tribuna? Resterà com’è”

la societa

Funaro: “Passo avanti della Fiorentina, li ringrazio. La Tribuna? Resterà com’è”

Funaro: “Passo avanti della Fiorentina, li ringrazio. La Tribuna? Resterà com’è” - immagine 1
La Fiorentina contribuirà al finanziamento del progetto stadio. La soddisfazione della sindaca: "Interlocuzione continua. Adesso ci sono i soldi per finire"
Redazione VN

La sindaca di Firenze Sara Funaro è tornata a parlare del tema stadio stamattina, alla luce del comunicato di ieri sulla Fiorentina a proposito del project financing sul restyling dell'Artemio Franchi. Queste le parole della prima cittadina:

"Quella di ieri è stata una giornata importante per due motivi. Intanto ci tengo a ringraziare il Ministro dello Sport Abodi per essere venuto a Firenze e per aver visitato alcune realtà importanti del nostro territorio. Tra queste - dice la sindaca - non poteva mancare il sopralluogo allo stadio, in questa visita abbiamo avuto la presenza anche del direttore della Fiorentina Alessandro Ferrari, con cui c'è un interlocuzione continua. La proposta arrivata ieri è un passo in avanti importante, positivo, ci tengo a ringraziare sia il presidente Joseph Commisso che il direttore Ferrari, ovviamente continueranno le interlocuzioni con l'interesse finale di andare a completare i lavori. Le risorse mancanti? Sono i famosi 55 milioni che avevamo recuperato, ci sono".

Funaro ha risposto anche ad una domanda sulle possibili migliorie in Maratona e Tribuna: "Ci sono dei vincoli importanti sia in Maratona che in Tribuna, già definiti in sede di presentazione del progetto. La Tribuna è tutta vincolata e siamo fermi alle indicazioni della soprintendenza, non si può andare oltre un restauro ma resterà così com'è".

Leggi anche
Franchi, il comunicato della Fiorentina: “Pronti a contribuire con 55 milioni”
Funaro: “Mattinata importante. Entro luglio la candidatura per gli Europei”

© RIPRODUZIONE RISERVATA