Funaro: “Passo avanti della Fiorentina, li ringrazio. La Tribuna? Resterà com’è”

"Quella di ieri è stata una giornata importante per due motivi. Intanto ci tengo a ringraziare il Ministro dello Sport Abodi per essere venuto a Firenze e per aver visitato alcune realtà importanti del nostro territorio. Tra queste - dice la sindaca - non poteva mancare il sopralluogo allo stadio, in questa visita abbiamo avuto la presenza anche del direttore della Fiorentina Alessandro Ferrari, con cui c'è un interlocuzione continua. La proposta arrivata ieri è un passo in avanti importante, positivo, ci tengo a ringraziare sia il presidente Joseph Commisso che il direttore Ferrari, ovviamente continueranno le interlocuzioni con l'interesse finale di andare a completare i lavori. Le risorse mancanti? Sono i famosi 55 milioni che avevamo recuperato, ci sono".