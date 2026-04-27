La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha rilasciato una dichiarazione dopo la visita con il ministro Abodi in città per visionare varie situazioni: il calcio inclusivo all'Isolotto, il cantiere della Ghiberti fino al cantiere dello stadio Franchi. Le sue parole
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Funaro: “Mattinata importante. Entro luglio la candidatura per gli Europei”
Le parole della sindaca Sara Funaro dopo la visita in città col ministro Abodi. Dal calcio inclusivo all'Isolotto fino al cantiere del Franchi
E' stata una mattinata importante, ringrazio il ministro perché ha voluto fare un giro su varie situazioni in città. Siamo partiti dal calcio inclusivo all'Isolotto dove ha potuto vedere una realtà straordinaria, abbiamo proseguito con la visita del cantiere della Ghiberti dove, nel centro della scuola, ci sono due impianti sportivi importanti. Infine il cantiere dello stadio. Era la prima volta che veniva a vedere questi cantieri, per noi è stato un piacere per fargli capire lo stato di avanzamento delle varie situazioni. Gli abbiamo fatto presente a che punto siamo del cronoprogramma e come abbiamo intenzione di proseguire.
Gli Europei—
Entro fine luglio presenteremo la candidatura agli Europei, questa è una certezza; entro il 31 luglio avremo tutti gli elementi necessari.
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