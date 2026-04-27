La situazione attorno alla FIGC si fa sempre più delicata, con l’ipotesi di un commissariamento che inizia a prendere quota. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la UEFA avrebbe già espresso forte preoccupazione per gli sviluppi in corso in Italia, lasciando intendere possibili conseguenze pesanti: dalla revoca degli Europei 2032 fino a eventuali sanzioni che potrebbero colpire i club italiani nelle competizioni europee.
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UEFA avverte l’Italia: Euro 2032 e coppe a rischio in caso di commissariamento
Le tensioni sarebbero legate alle pressioni politiche e all’inchiesta della Procura di Milano che avrebbe coinvolto figure apicali del sistema arbitrale, tra cui il designatore Gianluca Rocchi e il responsabile VAR Andrea Gervasoni. Questo scenario avrebbe spinto il CONI ad approfondire la possibilità di un intervento straordinario sulla governance della Federcalcio.
Nel frattempo, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha difeso la stabilità del sistema calcio, sottolineando come sia necessario evitare giudizi affrettati. Il dirigente avrebbe avuto interlocuzioni con il presidente UEFA Aleksander Čeferin, dal quale sarebbe arrivato un messaggio di massima cautela: un eventuale commissariamento imposto dalla politica potrebbe mettere a rischio l’assegnazione di Euro 2032 all’Italia e aprire scenari estremi sul piano internazionale.
Simonelli ha ribadito la necessità di attendere l’esito dei procedimenti giudiziari: se emergessero responsabilità individuali, dovranno essere accertate nelle sedi opportune, senza però compromettere la credibilità complessiva del movimento calcistico nazionale.
Sul fronte istituzionale, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio avrebbe avviato una serie di consultazioni con esperti legali per valutare i margini giuridici di un eventuale commissariamento. L’operazione, però, resta complessa: un intervento immediato potrebbe infatti essere impugnato davanti al TAR da Gabriele Gravina, ancora formalmente in carica alla guida della FIGC. Inoltre, la decisione finale dovrebbe passare dal voto della Giunta CONI, con possibili ripercussioni anche sul piano politico-istituzionale.
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