UEFA avverte l’Italia: Euro 2032 e coppe a rischio in caso di commissariamento

Cresce la tensione sul futuro della FIGC: ipotesi commissariamento e allarme UEFA su Euro 2032 e partecipazione dei club italiani alle competizioni europee.

Le tensioni sarebbero legate alle pressioni politiche e all’inchiesta della Procura di Milano che avrebbe coinvolto figure apicali del sistema arbitrale, tra cui il designatore Gianluca Rocchi e il responsabile VAR Andrea Gervasoni. Questo scenario avrebbe spinto il CONI ad approfondire la possibilità di un intervento straordinario sulla governance della Federcalcio.

Nel frattempo, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha difeso la stabilità del sistema calcio, sottolineando come sia necessario evitare giudizi affrettati. Il dirigente avrebbe avuto interlocuzioni con il presidente UEFA Aleksander Čeferin, dal quale sarebbe arrivato un messaggio di massima cautela: un eventuale commissariamento imposto dalla politica potrebbe mettere a rischio l’assegnazione di Euro 2032 all’Italia e aprire scenari estremi sul piano internazionale.