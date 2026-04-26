L’Arezzo torna grande: promozione in Serie B 19 anni dopo l’ultima volta

Mentre Firenze vive le ultime giornate di una stagione non certo da ricordare, poco lontano, lungo la strada che porta verso la Val di Chiana, esplode una festa che mancava da quasi due decenni. L’ Arezzo è tornato: dopo 19 anni di purgatorio, fallimenti e rinascite, la società amaranto riconquista la Serie B , portando un’altra bandiera della Toscana nel calcio che conta.

Una cavalcata mozzafiato

Il verdetto è arrivato all’ultimo respiro di un campionato di Serie C (Girone B) vissuto sul filo del rasoio. Il testa a testa con l’Ascoli è stato logorante: 77 punti a testa fino a ieri, un ruolino di marcia speculare fatto di 23 vittorie e soli 4 passi falsi. Ma nell'ora della verità, i ragazzi di Cristian Bucchi non hanno tremato. Mentre i marchigiani cadevano a Campobasso, al "Città di Arezzo" andava in scena il trionfo: un 3-1 alla Torres firmato da Tavernelli, Arena e dal sigillo finale di Pattarello che ha fatto esplodere i 10.000 del Comunale.