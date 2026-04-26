Rugani: “Siamo più solidi e uniti rispetto al passato. Salvezza? Obiettivo vicino”

Il difensore viola, Daniele Rugani ha parlato della gara pareggiata col Sassuolo e delle prossime gare di campionato

Redazione VN 26 aprile 2026 (modifica il 26 aprile 2026 | 15:53)

Il difensore viola, Daniele Rugani, (QUI LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA) nel post partita di Fiorentina-Sassuolo ha parlato così ai microfoni ufficiali del club gigliato:

"Abbiamo provato a vincere la partita, ma nel momento in cui sono emerse delle difficoltà abbiamo capito che anche un pareggio poteva essere utile per il nostro percorso. Nonostante le diverse assenze e il gran caldo, abbiamo avuto le nostre chance per portarla a casa. Non era una sfida facile, ma la squadra si è adattata bene alle avversità."

"Siamo più solidi" — "Negli ultimi mesi siamo diventati molto più solidi in ogni reparto; c’è uno spirito diverso rispetto al passato. Vedo un gruppo più unito e questo ci ha permesso di guadagnare i punti necessari per avvicinarci alla salvezza. Oggi siamo scesi in campo per vincere, come sempre, ma un pareggio ci porta più vicini a un traguardo che mesi fa spaventava un po' tutti: per questo dobbiamo essere soddisfatti."

Il miglioramento in difesa — "Per quanto riguarda la difesa, abbiamo svolto un ottimo lavoro collettivo. Quando le cose non vanno, la responsabilità è sempre della squadra e mai del singolo; allo stesso modo, i complimenti oggi vanno fatti a tutti per lo spirito di sacrificio dimostrato. Sto cercando di dare il mio contributo: quando sono arrivato il mio unico obiettivo era salvare la Fiorentina. A prescindere dalle questioni personali, la meta è davvero vicina e lavorerò ancora più duramente per raggiungerla."

La Roma? — "Affronteremo una squadra forte in un finale di campionato impegnativo. Siamo stati bravi a fare punti negli ultimi mesi. Prepareremo al meglio questa bellissima sfida contro una grande avversaria: abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, anche chi compete per altri obiettivi di classifica."