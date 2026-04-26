FAGIOLI 6,5 - Grande miglioramento in fase di non possesso, dove recupera diversi palloni. Ottimo, come spesso fa vedere, come palloni scodellati in area per i compagni in inserimento. Fa anche un grande slalom al limite dell'area tra gli avversari, ma poi calcia fuori.
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Fiorentina-Sassuolo, pagelle VN – Solomon delude, Gud falso nove incuriosisce
Le pagelle di Fiorentina-Sassuolo: Solomon sbaglia sempre l'ultima scelta, poco preciso. Fagioli tra i migliori nell'anonimato viola
SOLOMON 5,5 - Crea sempre superiorità numerica puntando i rispettivi avversari, ma sbaglia spesso il passaggio decisivo. Si divora un gol clamoroso per sbloccare la partita a pochi metri dalla porta. Sbaglia tanto, troppo.
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