Il calciatore della Fiorentina, Daniele Rugani, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Sassuolo. Queste le sue parole:
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Rugani (conf): “Prima salvezza, poi si valuta il futuro. Tifosi, grazie per dopo Udine”
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Rugani (conf): “Prima salvezza, poi si valuta il futuro. Tifosi, grazie per dopo Udine”
Le parole in conferenza stampa del giocatore della Fiorentina, Daniele Rugani, al termine della partita giocata contro il Sassuolo
Sulla prova—
Avremmo voluto vincere questa partita per fare felici i tifosi che hanno riempito lo stadio oggi. Nel secondo tempo siamo un po' calati. Abbiamo ottenuto un punticino che ci avvicina al nostro obiettivo. Cercheremo di ottenere i punti mancanti già nella prossima partita.
Sul suo futuro—
Sì, per il riscatto è vero, vediamo cosa succederà. Io sono a disposizione del mister e della società. Il mio obiettivo era aiutare la squadra, la salvezza. Vediamo cosa succederà in queste ultime partite. Mi trovo bene con il gruppo, con la società. Devo ringraziare i tifosi, perché dopo l'esordio deludente hanno capito la mia difficoltà del momento a Udine. Mi sto trovando bene sotto tutti i punti di vista. Vediamo di salvarci e poi vedremo.
Sugli stimoli—
Per il momento no, perché oggi siamo stati molto attenti. Arrivano belle partite adesso, che fa gola giocare. Vogliamo fare più punti possibili, il mister su questo è un bel martello. Vediamo di giocarci le ultime in maniera più libera e far divertire i nostri tifosi.
Su cosa ha dato ai compagni e ricevuto—
Dato? Non saprei dire. Io cerco di aiutare sempre tutti. La mia situazione futura viene dopo. Io cerco di essere un esempio per i più giovani, con dedizione, personalità. Arrivato a 31 anni non cambierò, è un mio modo di essere che mi hanno trasferito anche nelle squadre in cui ho giocato. Spero di essere una figura d'orgoglio.
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