Raffaele Palladino si gioca l'accesso alla finale di Coppa Italia nella sfida di questa sera contro Lazio. L'ex allenatore della Fiorentina ha "rinnegato" il proprio passato in viola, a favore della sfida di oggi:
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Palladino rinnega il passato viola: “Sento più la Lazio che la semifinale a Firenze”
Palladino dimentica il suo passato alla Fiorentina
Quella di domani è la partita più importante della mia carriera: la sento più di altre semifinali vissute con la Fiorentina, perché arriva al termine di un percorso intenso su tre fronti, con una grande cavalcata in campionato
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