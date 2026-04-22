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Palladino rinnega il passato viola: “Sento più la Lazio che la semifinale a Firenze”

Palladino rinnega il passato viola: “Sento più la Lazio che la semifinale a Firenze” - immagine 1
Palladino dimentica il suo passato alla Fiorentina
Redazione VN

Raffaele Palladino si gioca l'accesso alla finale di Coppa Italia nella sfida di questa sera contro Lazio. L'ex allenatore della Fiorentina ha "rinnegato" il proprio passato in viola, a favore della sfida di oggi:

Quella di domani è la partita più importante della mia carriera: la sento più di altre semifinali vissute con la Fiorentina, perché arriva al termine di un percorso intenso su tre fronti, con una grande cavalcata in campionato

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