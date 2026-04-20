Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Fiorentina. Ecco le sue parole dallo stadio Via Del Mare:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Vanoli (conf): “Giovani? Dobbiamo rispettare i tifosi. Ecco come sta Gosens”
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Vanoli (conf): “Giovani? Dobbiamo rispettare i tifosi. Ecco come sta Gosens”
Le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa
Temevo molto questa partita, visto il periodo che abbiamo attraversato. Gli infortuni ci hanno penalizzato, soprattutto in attacco. Nel secondo tempo abbiamo pagato la mancanza di energie. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, se entra quel tiro di Piccoli cambia tutta la partita. Nel secondo tempo il Lecce ha fatto una grande partita.
Gosens ko—
Gosens? Ha avuto un problema al flessore, lo valuteremo e spero non sia niente di importante. Bravo Balbo, è stato in partita.
Obiettivo vicino—
Classifica? La partita che abbiamo fatto in casa con la Lazio era fondamentale per arrivare qui tranquilli. L'ultimo pezzettino è quello più difficile. Spero di recuperare anche le condizioni dei giocatori. Giocare meglio? Si cerca sempre di farlo, anche senza la salvezza. Stasera abbiamo sbagliato tanto, dobbiamo migliorare in prospettiva futura. La tecnica diventa un aspetto fondamentale. La freschezza fisica ti aiuta a migliorare, ma devi essere più lucida nella stanchezza.
Finale di stagione—
Ultime 5 partite? Mi aspetto tanto da me stesso e dai giocatori. Fino alla fine io pretendo molto per rispettare il percorso e per guardare avanti. Dobbiamo mettere una mentalità per costruire il futuro. Mi dà noia il discorso "adesso mettiamo i giovani", mi sembra una mancanza di rispetto per i tifosi.
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