Pongracic (conf): “Pareggio prezioso. Vogliamo migliorare ma gli errori capitano”

È un punto prezioso, davvero molto importante. Naturalmente puntavamo alla vittoria, ma riuscire a mantenere le distanze dal Lecce ha il suo peso. Era una sfida complicata: so bene che in questo stadio e in partite del genere i giallorossi danno sempre tutto. Il primo tempo è stato positivo e, nel complesso, possiamo ritenerci soddisfatti del pareggio. In ogni rete concessa c’è sempre qualcosa che si sarebbe potuto fare meglio. Gli errori fanno parte del calcio ed è anche per questo che si subiscono gol. Sicuramente vogliamo crescere, ma si tratta di un percorso. Ho dato tutto me stesso, ero consapevole dell’importanza di questa partita: con una vittoria avremmo chiuso i conti. Non so se sia stata una delle mie migliori prestazioni, bisognerebbe chiederlo all’allenatore. A Lecce ho vissuto un’esperienza molto positiva: qui ho trovato continuità per la prima volta nella mia carriera, ed è stato fondamentale. Porto con me il ricordo di tutte le persone incontrate in questo ambiente”