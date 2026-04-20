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Pongracic (conf): “Pareggio prezioso. Vogliamo migliorare ma gli errori capitano”

Pongracic
Il commento di Marin Pongracic in conferenza stampa
Redazione VN

Marin Pongracic, in conferenza stampa, ha parlato del pareggio della Fiorentina contro il Lecce. Ecco le sue parole:

È un punto prezioso, davvero molto importante. Naturalmente puntavamo alla vittoria, ma riuscire a mantenere le distanze dal Lecce ha il suo peso. Era una sfida complicata: so bene che in questo stadio e in partite del genere i giallorossi danno sempre tutto. Il primo tempo è stato positivo e, nel complesso, possiamo ritenerci soddisfatti del pareggio. In ogni rete concessa c’è sempre qualcosa che si sarebbe potuto fare meglio. Gli errori fanno parte del calcio ed è anche per questo che si subiscono gol. Sicuramente vogliamo crescere, ma si tratta di un percorso. Ho dato tutto me stesso, ero consapevole dell’importanza di questa partita: con una vittoria avremmo chiuso i conti. Non so se sia stata una delle mie migliori prestazioni, bisognerebbe chiederlo all’allenatore. A Lecce ho vissuto un’esperienza molto positiva: qui ho trovato continuità per la prima volta nella mia carriera, ed è stato fondamentale. Porto con me il ricordo di tutte le persone incontrate in questo ambiente”

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