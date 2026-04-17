Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina , è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita con il Crystal Palace. Ecco le sue parole:
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Vanoli (conf): “Dall’ABC a squadra. Vi spiego i cambi”. Poi scherza sulla difesa a 3
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina , è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita con il Crystal Palace
Ringrazio i nostri tifosi, abbiamo visto cos'è il Franchi e cosa sono i tifosi della Fiorentina. Credevamo di fare qualcosa di importante, abbiamo pagato tanto i dettagli all'andata. Oggi abbiamo fatto una partita importante sotto tanti punti di vista. Purtroppo quell'errore di Fagioli ci ha penalizzato. Siamo stati bravi e ci credevamo tanto a riprenderla. Nel finale ci è mancato un po' di lucidità.
Singoli e tattica—
I cambi non ci hanno dato molto. Solomon non aveva i novanta minuti, Gudmundsson l'ho visto stanco. Cambio modulo? Siamo partiti dall'ABC, siamo diventati squadra. Adesso possiamo anche sperimentare, siamo arrivati ad un punto in cui la qualità va messa in campo. Oggi abbiamo giocato a tre (ride ndr), volevo mettere tanti giocatori offensivi, anche Ndour ha fatto molto bene, è arrivato al tiro. Con equilibro va sempre trovato il miglior modo di entrare in campo. Piccoli? Stasera aveva un compito difficile, doveva allungare la squadra e fare sportellate per liberare i trequartisti. Quest'anno ha fatto esperienza e ha giocato tanto. Son cresciuti tanti elementi e crescerà anche lui.
Prossimo step—
Firenze è una piazza esigente e anche i calciatori devono essere esigenti con loro stessi. Finalmente ho visto la rabbia positiva nel gruppo, che ha provato e non ci è riuscita. Il prossimo step deve essere in avanti, già da Lecce.
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