Nel post partita di Fiorentina-Crystal Palace, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico viola Paolo Vanoli:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli fiero: “Oggi la miglior prestazione, messe le basi per qualcosa di importante”
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Vanoli fiero: “Oggi la miglior prestazione, messe le basi per qualcosa di importante”
Le parole di Vanoli dopo la vittoria inutile della Fiorentina contro il Crystal Palace
Rammarico? E' stato bellissimo rivedere lo stadio con i nostri tifosi. Devo fare grandi complimenti ai ragazzi, credevamo di fare l'impresa ma l'1-0 ci ha tagliato un po' le gambe. Ci abbiamo provato fino in fondo, dall'inizio della stagione questa è stata la prova più importante. Abbiamo vinto contro una squadra di Premier, quello che ci è mancato all'andata sono stati i dettagli. Continuare a Firenze? Io penso a lavorare tutti i giorni, il lavoro si è visto, c'è una società alle spalle che valuta il lavoro tutti i giorni, ma io sono orgoglioso perché qualcosa ho trasferito a questi ragazzi. Serve tempo, stiamo mettendo le basi per far tornare Firenze a essere importante. Adesso dobbiamo essere bravi a non fare un passo indietro perché ci aspetta Lecce, un altro campo infuocato. Ndour? Se andiamo a vedere lui e Fagioli sono cresciuti tanto. L'ho sempre seguito tanto anche con l'Under 21, sta facendo una crescita esponenziale di mentalità, deve continuare e mai scendere. Sono contento per lui, i centrocampisti devono accorciare, saper far gol e ultimamente i nostri ci stanno dando soddisfazioni. Differenze con la Premier? Siamo arrivati a questa partita, soprattutto quella d'andata, con una rosa dimezzata. Abbiamo cercato di fare la partita, ma la loro qualità è evidente. Siamo stati bravi a recuperare Solomon, con lui e Gud stasera ho giocato a tre dietro per avere più passaggi tra le linee. Nel primo tempo ci siamo riusciti bene, con l'ingresso di Ndour avevamo sei giocatori tra le linee. Stasera c'è mancato Dodò, ma faccio i complimenti a questo gruppo che ha onorato la maglia. Infortunati? Fagioli ha avuto un problema alla pancia già dal riscaldamento, per Lecce mi auguro di recuperare anche Brescianini. Kean? Ha avuto la febbre, per questo non era con noi stasera, con lui stiamo portando avanti passo dopo passo il recupero per il problema alla tibia.
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