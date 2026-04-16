Bucchioni: “Conference tutta di Vanoli, ha responsabilità. Andata vergognosa”

Il duro commento di Enzo Bucchioni a Radio Bruno

Matteo Torniai Redattore 16 aprile - 23:32

Il commento di Enzo Bucchioni dopo l’eliminazione della Fiorentina dalla Conference League non lascia spazio a interpretazioni. Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista ha definito la stagione viola “fallimentare comunque la si giri”, invitando l’ambiente a non lasciarsi trascinare da quello che ha definito “un continuo revisionismo”.

“Stasera salviamo l’atteggiamento, il cuore, il carattere, forse anche la miglior partita dell’anno”, ha spiegato Bucchioni, sottolineando però come una buona prestazione contro il Crystal Palace non possa cancellare tutto il resto. “Questa squadra ha buttato via la qualificazione all’andata, con una partita vergognosa. Il Crystal Palace si è dimostrato una squadra modesta anche al ritorno, e se la Fiorentina avesse giocato una partita normale a Londra probabilmente sarebbe ancora in corsa”.

Secondo Bucchioni, il rischio più grande adesso è quello di voler salvare a tutti i costi qualcosa di una stagione che, invece, deve essere analizzata in maniera severa. “Questo tentativo disperato di salvare qualcuno o qualcosa fa male soltanto alla Fiorentina. La società non può permettersi di minimizzare, perché questa stagione nasce da errori profondi: scelte sbagliate, una campagna acquisti fallimentare, una struttura debole che non ha saputo capire in tempo cosa stava succedendo”.

Nel mirino del giornalista è finita anche la gestione tecnica. “La Conference League l’ha gestita tutta l’allenatore, dalla fase iniziale fino a questa eliminazione. Il passaggio del turno contro squadre che in Italia sarebbero da bassa Serie B o Serie C è arrivato alla disperata, e questa doppia sfida col Crystal Palace l’ha preparata lui. Non possiamo far finta che non abbia responsabilità”.

Bucchioni ha poi allargato il discorso ai singoli, evidenziando come molti giocatori abbiano deluso per tutta la stagione. “Stasera si è visto chiaramente: quelli entrati hanno dato molto meno di quelli usciti. Ci sono tanti giocatori modesti, tanti calciatori che non hanno inciso e che devono essere messi in discussione. Se davvero è stato preso Fabio Paratici per rilanciare la Fiorentina, allora bisogna lasciargli fare una rivoluzione vera”.

Il giornalista ha insistito soprattutto su un concetto: per ripartire servono autocritica e cambiamenti radicali. “Se non si accetta che questa stagione è stata un fallimento, allora non si avrà mai il coraggio di cambiare davvero. E invece bisogna cambiare tutto quello che non ha funzionato: dirigenti, scelte, struttura e tanti giocatori. Non servono giustificazioni, serve prendere atto della realtà”.

Infine, Bucchioni ha ribadito la propria fiducia nel lavoro futuro di Paratici: “Io questo pacchetto lo consegno tutto a Paratici. È un uomo di calcio, sa quello che deve fare e lo faccia, perché non c’è alternativa”.