All'inizio della sua intervista pre partita, Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha voluto ricordare Alexander Manninger, ex portiere tra le altre anche della Fiorentina e suo compagno di squadra all'epoca.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli ricorda Manninger: “Una tragedia. Che bello il suo modo di uscire dal calcio”
news viola
Vanoli ricorda Manninger: “Una tragedia. Che bello il suo modo di uscire dal calcio”
Le parole del tecnico viola in merito alla scomparsa del portiere con cui ha giocato alla Fiorentina
Quella di Alex è una tragedia, ragazzo eccezionale, ho avuto la fortuna di giocarci qua a Firenze... Ho sentito anche l'ultima intervista, quando ha raccontato di come è uscito dal calcio... siamo vicini alla famiglia, il resto è superfluo.
Al ricordo di Manninger la UEFA ha accordato di dedicare un minuto di silenzio prima della partita, mentre la Fiorentina scende in campo con il lutto al braccio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA