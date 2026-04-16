Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky prima della gara contro il Crystal Palace, cominciando dal ricordo di Manninger nel giorno della sua scomparsa: "Quella di Alex è una tragedia, ragazzo eccezionale, ho avuto la fortuna di giocarci qua a Firenze... Ho sentito anche l'ultima intervista, quando ha raccontato di come è uscito dal calcio... siamo vicini alla famiglia, il resto è superfluo". Quindi sulla partita:
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Vanoli convintissimo: “Peccato non essere al completo, magari si va ai supplementari”
L'allenatore della Fiorentina mostra di essere assolutamente convinto delle possibilità di rimonta dei suoi
Ci crediamo noi, ci crede tutta questa gente che ha dimostrato per l'ennesima volta nonostante la stagione di esserci vicino. Per noi è un sogno. Lasciamo da parte il modulo, stasera contano le motivazioni. Il 110% sommato ai ragazzi che sono in campo dà valore, ce la metteremo tutta. Ripeto che mi sarebbe piaciuto avere tutto il gruppo a disposizione perché c'è la possibilità di andare ai supplementari.
Approccio—
Nelle grandi imprese prima vale l'aspetto emotivo, la capacità di ogni giocatore di metterci la testa, lasciare da parte le emozioni quando l'arbitro fischia e fare la miglior prestazione dell'anno, facendo qualcosa che può rimanere nella storia di un'annata fin dall'inizio complicata.
Gosens e Solomon dall'inizio—
Se devi recuperare tanti gol devi avere in campo giocatori che possono fare gol, Robin con la Lazio lo ha dimostrato nonostante le difficoltà dei primi 20 minuti.
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