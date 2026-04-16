Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky prima della gara contro il Crystal Palace, cominciando dal ricordo di Manninger nel giorno della sua scomparsa: "Quella di Alex è una tragedia, ragazzo eccezionale, ho avuto la fortuna di giocarci qua a Firenze... Ho sentito anche l'ultima intervista, quando ha raccontato di come è uscito dal calcio... siamo vicini alla famiglia, il resto è superfluo". Quindi sulla partita: