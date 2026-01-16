Quando si giocano i playoff di Conference: date e info su Jagiellonia-Fiorentina

La Fiorentina conosce finalmente il proprio cammino europeo: nei playoff di Conference League i viola affronteranno il Jagiellonia Bialystok, formazione polacca arrivata 17ª nella fase campionato. Un accoppiamento che vale l’accesso agli ottavi di finale e che apre ufficialmente la fase a eliminazione diretta della competizione.
Tutte le informazioni a disposizione attualmente per la sfida dei playoff di Conference League tra Jagiellonia e Fiorentina
La gara d’andata si giocherà giovedì 19 febbraio, con calcio d’inizio previsto in trasferta, sul campo del Jagiellonia. Il ritorno è fissato invece per giovedì 26 febbraio allo stadio Artemio Franchi, dove la squadra di Vanoli avrà il sostegno del pubblico di casa per provare a chiudere il discorso qualificazione.
Gli orari ufficiali delle due sfide verranno comunicati dalla UEFA nelle prossime ore, ma il calendario è già definito: doppio confronto secco, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità nel punteggio complessivo.
