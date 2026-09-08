La graduatoria completa dei giocatori della Fiorentina andati a segno durante questa stagione suddivisi per ogni singola competizione
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Di seguito la graduatoria stagionale dei marcatori dei 5 gol viola segnati nelle 4 gare ufficiali disputate dalla Fiorentina in questa stagione (tra parentesi i gol su rigore) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA
|Giocatore
|TOT
|A
|CI
|Pellegrino
|1
|1
|0
|Gudmundsson
|1
|0
|1
|Kean
|1
|0
|1
|Ndour
|1
|0
|1
|Ranieri
|1
|0
|1
|Autoreti a fav.
|0
|0
|0
|TOTALE
|5
|1
|4
|TOT=RETI SEGNATE IN TOTALE
|A=RETI SEGNATE IN SERIE A
|ECL=RETI SEGNATE IN CONFERENCE LEAGUE
|CI=RETI SEGNATE IN COPPA ITALIA
Di seguito la graduatoria stagionale dei marcatori dei 67 gol viola segnati nelle 53 gare ufficiali disputate nella stagione 2025-26 (tra parentesi i gol su rigore) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA
|Giocatore
|TOT
|A
|ECL
|CI
|Gudmundsson
|10 (5)
|5 (3)
|5 (2)
|0
|Kean
|9 (2)
|8 (2)
|1
|0
|Mandragora
|8 (1)
|7 (1)
|1
|0
|Piccoli
|8 (1)
|4
|3 (1)
|1
|Ndour
|7
|3
|4
|0
|Gosens
|4
|3
|1
|0
|Ranieri
|3
|1
|2
|0
|Fagioli
|3
|2
|1
|0
|Solomon
|2
|2
|0
|0
|Dzeko
|2
|0
|2
|0
|Dodô
|2
|1
|1
|0
|Parisi
|1
|1
|0
|0
|Sohm
|1
|0
|1
|0
|Comuzzo
|1
|1
|0
|0
|Brescianini
|1
|1
|0
|0
|Pongracic
|1
|0
|1
|0
|Harrison
|1
|1
|0
|0
|Autoreti a fav.
|3
|1
|2
|0
|TOTALE
|67 (9)
|41 (6)
|25 (3)
|1
|TOT=RETI SEGNATE IN TOTALE
|A=RETI SEGNATE IN SERIE A
|ECL=RETI SEGNATE IN CONFERENCE LEAGUE
|CI=RETI SEGNATE IN COPPA ITALIA
Di seguito la graduatoria stagionale dei marcatori dei 92 gol viola segnati nelle 58 gare ufficiali disputate nella stagione 2023-24 (tra parentesi i gol su rigore) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA
|Giocatore
|TOT
|A
|UECL
|CI
|SI
|Gonzalez
|16 (3)
|12 (1)
|4 (2)
|0
|0
|Beltran
|10 (2)
|6 (1)
|4 (1)
|0
|0
|Quarta
|8
|5
|2
|1
|0
|Bonaventura
|8
|8
|0
|0
|0
|Nzola
|7 (2)
|3 (1)
|3 (1)
|1
|0
|Ranieri
|5
|2
|3
|0
|0
|Mandragora
|5
|3
|1
|1
|0
|Ikonè
|5
|3
|2
|0
|0
|Barak
|5
|2
|3
|0
|0
|Sottil
|5 (1)
|2
|2
|1 (1)
|0
|Belotti
|4
|3
|1
|0
|0
|Biraghi
|3
|2
|1
|0
|0
|Arthur
|2 (1)
|2 (1)
|0
|0
|0
|Duncan
|2
|2
|0
|0
|0
|Kouamè
|2
|2
|0
|0
|0
|Brekalo
|1
|1
|0
|0
|0
|Lopez
|1
|0
|1
|0
|0
|Castrovilli
|1
|1
|0
|0
|0
|Kayode
|1
|1
|0
|0
|0
|Autoreti
|1
|1
|0
|0
|0
|Parisi
|0
|0
|0
|0
|0
|Dodô
|0
|0
|0
|0
|0
|Milenkovic
|0
|0
|0
|0
|0
|Infantino
|0
|0
|0
|0
|0
|Pierozzi
|0
|0
|0
|0
|0
|Comuzzo
|0
|0
|0
|0
|0
|Amatucci
|0
|0
|0
|0
|0
|Kokorin
|0
|0
|0
|0
|0
|Mina
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTALE
|92 (9)
|61 (4)
|27 (4)
|4 (1)
|0
|TOT=RETI SEGNATE IN TOTALE
|A=RETI SEGNATE IN SERIE A
|EUCL=RETI SEGNATE IN CONFERENCE LEAGUE
|CI=RETI SEGNATE IN COPPA ITALIA
|SI=RETI SEGNATE IN SUPERCOPPA ITALIANA
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