La graduatoria completa dei giocatori della Fiorentina andati a segno durante questa stagione suddivisi per ogni singola competizione

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Di seguito la graduatoria stagionale dei marcatori dei 5 gol viola segnati nelle 4 gare ufficiali disputate dalla Fiorentina in questa stagione (tra parentesi i gol su rigore) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA

Giocatore TOT A CI
Pellegrino 1 1 0
Gudmundsson 1 0 1
Kean 1 0 1
Ndour 1 0 1
Ranieri 1 0 1
Autoreti a fav. 0 0 0
TOTALE 5 1 4
TOT=RETI SEGNATE IN TOTALE
A=RETI SEGNATE IN SERIE A
ECL=RETI SEGNATE IN CONFERENCE LEAGUE
CI=RETI SEGNATE IN COPPA ITALIA

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Di seguito la graduatoria stagionale dei marcatori dei 67 gol viola segnati nelle 53 gare ufficiali disputate nella stagione 2025-26 (tra parentesi i gol su rigore) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27
Giocatore TOT A ECL CI
Gudmundsson 10 (5) 5 (3) 5 (2) 0
Kean 9 (2) 8 (2) 1 0
Mandragora 8 (1) 7 (1) 1 0
Piccoli 8 (1) 4 3 (1) 1
Ndour 7 3 4 0
Gosens 4 3 1 0
Ranieri 3 1 2 0
Fagioli 3 2 1 0
Solomon 2 2 0 0
Dzeko 2 0 2 0
Dodô 2 1 1 0
Parisi 1 1 0 0
Sohm 1 0 1 0
Comuzzo 1 1 0 0
Brescianini 1 1 0 0
Pongracic 1 0 1 0
Harrison 1 1 0 0
Autoreti a fav. 3 1 2 0
TOTALE 67 (9) 41 (6) 25 (3) 1
TOT=RETI SEGNATE IN TOTALE
A=RETI SEGNATE IN SERIE A
ECL=RETI SEGNATE IN CONFERENCE LEAGUE
CI=RETI SEGNATE IN COPPA ITALIA

Di seguito la graduatoria stagionale dei marcatori dei 92 gol viola segnati nelle 58 gare ufficiali disputate nella stagione 2023-24 (tra parentesi i gol su rigore) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA

Giocatore TOT A UECL CI SI
Gonzalez 16 (3) 12 (1) 4 (2) 0 0
Beltran 10 (2) 6 (1) 4 (1) 0 0
Quarta 8 5 2 1 0
Bonaventura 8 8 0 0 0
Nzola 7 (2) 3 (1) 3 (1) 1 0
Ranieri 5 2 3 0 0
Mandragora 5 3 1 1 0
Ikonè 5 3 2 0 0
Barak 5 2 3 0 0
Sottil 5 (1) 2 2 1 (1) 0
Belotti 4 3 1 0 0
Biraghi 3 2 1 0 0
Arthur 2 (1) 2 (1) 0 0 0
Duncan 2 2 0 0 0
Kouamè 2 2 0 0 0
Brekalo 1 1 0 0 0
Lopez 1 0 1 0 0
Castrovilli 1 1 0 0 0
Kayode 1 1 0 0 0
Autoreti 1 1 0 0 0
Parisi 0 0 0 0 0
Dodô 0 0 0 0 0
Milenkovic 0 0 0 0 0
Infantino 0 0 0 0 0
Pierozzi 0 0 0 0 0
Comuzzo 0 0 0 0 0
Amatucci 0 0 0 0 0
Kokorin 0 0 0 0 0
Mina 0 0 0 0 0
TOTALE 92 (9) 61 (4) 27 (4) 4 (1) 0
TOT=RETI SEGNATE IN TOTALE
A=RETI SEGNATE IN SERIE A
EUCL=RETI SEGNATE IN CONFERENCE LEAGUE
CI=RETI SEGNATE IN COPPA ITALIA
SI=RETI SEGNATE IN SUPERCOPPA ITALIANA

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