Giovanni Galli entra nel Club Italia come capo delegazione dell'Under 18 guidata da Franceschini e attesa al mondiale in Qatar
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Giovanni Galli entra a far parte del Club Italia con il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 18, guidata dal tecnico Daniele Franceschini. Gli Azzurrini sono attualmente impegnati in una serie di amichevoli in Croazia e si preparano al Mondiale di categoria, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar.
Le parole del comunicato
Siamo lieti di accogliere Giovanni Galli nel Club Italia – sottolinea il presidente federale – e di affidargli il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 18. La sua storia, la sua esperienza internazionale e i valori che ha sempre rappresentato in campo e fuori saranno un riferimento importante per i nostri giovani azzurrini. Siamo convinti che la sua presenza possa offrire un contributo prezioso al percorso di crescita dei ragazzi, aiutandoli a vivere con consapevolezza, responsabilità e orgoglio la maglia della Nazionale
Le dichiarazioni di Galli
Sono orgoglioso e felice di entrare a far parte del Club Italia e di poter accompagnare un gruppo di giovani calciatori nel loro percorso di crescita. Indossare la maglia azzurra è sempre una responsabilità speciale e poter trasmettere ai ragazzi ciò che ho imparato nella mia carriera rappresenta per me una grande motivazione. Voglio essere al loro fianco, dentro e fuori dal campo, mettendo a disposizione esperienza, passione e tutto ciò che possa aiutarli a crescere, come calciatori e come uomini.
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