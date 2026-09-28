Stefano Cecchi romantico al Pentasport: "Vedo una squadra che può avere futuro ma manca ancora qualcosa"
Turchia-Italia, probabili formazioni: Fagioli titolare? Ci sono due ex viola
Stefano Cecchi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, per dire la sua in questi giorni di sosta:
Mi manca da morire vedere la Fiorentina, in più non mi piace la Nations League: non mi entusiasma. Dopo la secchiata fredda iniziale del campionato, questa sosta Nazionale ha interrotto la positività che era tornata a Firenze. La cosa bella di noi romantici è non stare bene per ciò che siamo, ma per ciò che pensiamo che potrebbe essere: se la Fiorentina dovesse far bene a Genova, sarebbe il segnale che quel che abbiamo visto è concreto. Questi giorni non sono il massimo: si può lavorare tanto ma mancano molti titolari. L'idea di fare il ritiro in montagna invece che al Viola Park? Sono d'accordo, era bello vedere la comunità viola riunita da qualche parte, a contatto coi giocatori.
Vanoli per ricostruire
Spero che Vanoli possa ricostruire una squadra che da qualcun altro è stata definita inallenabile che, certamente non potrà vincere lo scudetto, ma il centrocampo per esempio non è banale. Oulai è un giocatore esplosivo, ma che si disciplina male: continuo a pensare che non sia del tutto incompatibile con Fagioli. Vanoli su Valdepenas ha ancora dei dubbi: si fida più a mettere Viery che lui, ma sono tutti ragazzi che possono solo crescere. Mi aspetto la conferma del fatto che Fagioli stia diventando un leader, cosa che ho notato già a Venezia. Con quelle caratteristiche spesso ci nasci, ma lui può essere un'eccezione. E vedo una squadra che può avere un futuro.
Cosa manca a questa squadra?
Il giocatore che piace a me non penso che sia acquistabile a Gennaio: spero che Pellegrino cresca, perché il ruolo sul quale spenderei più soldi è quello del centravanti in questo momento. Avere un'alternativa forte in qualsiasi reparto è una ricchezza. Dodo deve firmare il rinnovo perché tecnicamente se la gioca con Jimenez e Joao Mario. Valdepenas ha tanta forza, e si vede palla al piede: non facciamo l'errore che abbiamo fatto in passato, il classe 2006 lo aspetto volentieri.
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