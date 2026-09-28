Il preparatore atletico Stefano Fiorini, intervenuto a Lady Radio, ritiene che la lunga sosta sia utile a Paolo Vanoli per lavorare con una squadra molto cambiata:

Vanoli Ã¨ subentrato a stagione in corso e vuole stare il piÃ¹ possibile a contatto con la propria squadra per trasmettergli i propri concetti

Sul lavoro fisico, Fiorini spiega che oggi la preparazione prosegue durante tutta la stagione: Â«Non ci sono piÃ¹ blocchi di preparazione come si faceva vent'anni faÂ». Quanto al ritiro estivo al Viola Park, ne riconosce i vantaggi logistici, perchÃ© strutture e materiali sono giÃ a disposizione, ma indica nel caldo e nei tempi lontani dal campo le principali difficoltÃ .

«L'aspetto motivazionale Ã¨ tuttoÂ», osserva, ricordando che un ritiro in altura o in una localitÃ come Moena puÃ² offrire ai giocatori occasioni di svago e nuovi stimoli.

Fiorini sottolinea infine quanto sia difficile programmare il lavoro estivo mentre la rosa cambia con il mercato. A suo giudizio, anche lâ€™intensitÃ delle sedute incide sui ritmi della squadra in gara:

Â«Se la proposta di allenamento Ã¨ di bassa intensitÃ , puntando sulla didattica, poi in partita ti ritrovi a competere a ritmi bassi. Non so cos'ha proposto Grosso, ma vedo il prodotto finitoÂ».