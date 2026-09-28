Gica Hagi ha deciso di cambiare profondamente la Romania per la sfida contro la Bosnia-Erzegovina. Rispetto alla partita con la Svezia, il commissario tecnico ha confermato soltanto cinque titolari e ha lasciato fuori anche Radu Dragusin, difensore della Fiorentina che era partito dal primo minuto a Solna.

La scelta rientra nelle rotazioni annunciate da Hagi, intenzionato a dare spazio a diversi giocatori del gruppo tra una gara e l’altra. L’esclusione di Dragusin ha però suscitato le perplessità del suo agente, Florin Manea, che a Digi Sport ha dichiarato:

Avrei schierato Radu in tutte le partite, se fosse stato fisicamente disponibile. Ha bisogno di giocare. Non credo sia stanco. Nella partita contro la Svezia, Radu è stato uno dei migliori. Sono molto critico con lui, ma quando fa bene non posso certo dirgli che sta facendo male. La rotazione sarebbe straordinaria se avessimo giocatori dello stesso valore. Speriamo che anche gli avversari facciano lo stesso, schierando un'altra squadra