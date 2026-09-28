Kristian Thorstvedt era tra i primi nomi presi in considerazione dalla Fiorentina per il mercato estivo. La presenza di Fabio Grosso sulla panchina viola aveva rafforzato l’interesse per il centrocampista norvegese, ma la trattativa non si è conclusa e il giocatore è rimasto al Sassuolo.

Il futuro di Thorstvedt resta incerto. Il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027, appare complicato. Il buon avvio di stagione del Sassuolo guidato da Alberto Aquilani potrebbe però indurre il centrocampista a riconsiderare i propri piani.

A Firenze l’interesse per Thorstvedt è rimasto anche dopo il cambio di allenatore e la Fiorentina potrebbe tentare nuovamente di acquistarlo a gennaio. La situazione contrattuale potrebbe far scendere il prezzo del cartellino, ma il club viola dovrà tenere conto del possibile interesse di altre importanti società italiane. Lo scrive TMW.