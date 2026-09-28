L'attacco del noto giornalista

Redazione VN
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Il giornalista Sandro Sabatini, a Numer1 Podcast, ha criticato la scelta di Roberto Mancini di non convocare Nicolò Fagioli per la prima partita del suo nuovo corso alla guida dell’Italia. Secondo Sabatini, la Nazionale dovrebbe dare spazio a chi mostra attaccamento alla maglia azzurra ed è in forma:

«Secondo me la formazione potrebbe essere più rispettosa con chi ha senso di appartenenza e rivincita con la maglia dell'Italia. E soprattutto chi è in forma».

Il giornalista ha poi aggiunto:

«Tonali dovrebbe essere la stella, oggi non è presentabile in Nazionale. L'immagine di Fagioli in tribuna non si poteva vedere con quello scempio in campo».
Sandro Sabatini

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