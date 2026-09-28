Gattuso e il no alla Fiorentina

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI ROCCA B COMMISSO VIOLA PARK AMICHEVOLE FIORENTINA VS SIGNA CALCIO

Fiorentina-Signa 1914, 9-0: gli highlights completi

Il Corriere dello Sport, si sofferma sui giocatori in scadenza in casa Lazio. Molti infatti, nel 2027, dovranno decidere se continuare il loro percorso a Roma o se scegliere di cambiare squadra.

Tra questi c'è anche Matteo Cancellieri, esterno d'attacco che tanto piaceva alla Fiorentina e a Fabio Paratici. Non a caso, il noto quotidiano, riporta questo retroscena:

I 2027 rimasti sono tutti a rischio. Forse l’unico che può giocarsi una vera chance è Cancellieri. Era stato ceduto prima al Parma e poi alla Fiorentina, è stato Gattuso a bloccarlo nell’ultimo giorno di mercato. La volontà del tecnico, se Cancellieri si confermerà a buoni livelli, può pesare anche per giugno
SS Lazio v SS Arezzo - Friendly

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti