La Fiorentina aveva già seguito Wilfried Gnonto nell’estate del 2022, prima del suo trasferimento al Leeds United per 4,5 milioni di euro più bonus. Il suo esordio con il club inglese arrivò il 29 ottobre, quando subentrò a Jack Harrison, passato poi temporaneamente a Firenze tre anni e mezzo più tardi.

In quattro stagioni con il Leeds, Gnonto ha segnato 25 gol e servito 17 assist. I problemi fisici gli hanno però fatto perdere buona parte della stagione 2025-2026, contribuendo alla conclusione della sua esperienza con i Peacocks.

La Fiorentina ha quindi colto l’occasione, ottenendolo con un prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il futuro del ventiduenne in viola dipenderà dallo spazio che riuscirà a conquistarsi e dalle prestazioni che offrirà. Lo scrive il Corriere dello Sport.