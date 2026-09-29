Paolo Vanoli ha iniziato il suo lavoro alla Fiorentina dalla coesione del gruppo, prima ancora che dai moduli e dalla condizione atletica. In una squadra profondamente rinnovata, il tecnico incoraggia i giocatori a trascorrere tempo insieme anche fuori dal campo. L’asado organizzato da Pellegrino e Mastantuono prima della sosta è stato un’occasione per conoscersi meglio e rafforzare i rapporti nello spogliatoio.

Vanoli vorrebbe che la squadra condividesse almeno un momento della giornata al Viola Park, compatibilmente con gli allenamenti: una colazione, un pranzo o una merenda prima di scendere in campo. Non è una regola rigida, ma un’abitudine per creare legami che possano aiutare i giocatori anche durante le partite. Secondo il tecnico, i primi segnali di questa crescita collettiva si sono visti contro Venezia, Pisa e Napoli.

Un episodio lo ha colpito in particolare: dopo la tripletta segnata a Venezia, Mastantuono avrebbe voluto consegnare il premio di migliore in campo a Nicolò Fagioli, riconoscendone il contributo. Vanoli ha detto di aver avuto i brividi davanti a quel gesto. La stessa attenzione ai rapporti vale per i suoi collaboratori: nei giorni scorsi ha organizzato per lo staff un torneo di padel, per rafforzare anche il gruppo di lavoro intorno alla squadra. Lo scrive la Nazione.