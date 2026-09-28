La sfida di Nations League tra Israele e Irlanda è stata segnata dalle proteste dei giocatori irlandesi contro la guerra a Gaza. Prima della partita, disputata a Debrecen, gli irlandesi hanno indossato fasce nere, chinato il capo durante l’inno israeliano e rifiutato le strette di mano.

Il capitano Dara O’Shea non ha stretto la mano al collega Manor Solomon. In campo l’Irlanda ha vinto 3-0. Nel dopogara Solomon, capitano di Israele ed ex Fiorentina, ha reagito duramente. Ha sostenuto che alcuni avversari abbiano rivolto parole spiacevoli ai giocatori israeliani e ha detto di attendere la gara di ritorno per mostrare una squadra diversa:

"Se dico quello che penso di loro, sarò probabilmente squalificato per alcune partite, quindi non voglio dirlo. Ovviamente ci odiano e noi non piacciamo a loro", ha confidato. "Non vedo già l'ora della prossima partita contro di loro, sarà completamente diversa. Quello che hanno fatto con l'inno? Non mi interessa, abbiamo un paese che è dieci volte migliore del loro, più forte, un paese fantastico con persone fantastiche".

Lo riporta il Daily Mail.